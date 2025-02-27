Kastamonu'da Kar Kütleleri Uyarısı

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Kastamonu Valiliği, bölgede etkili olan kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtlarına karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, çatılardan kayan kar parçalarının kombi bacalarının yerinden çıkmasına yol açarak zehirlenmelere neden olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, doğal gaz bacası kaynaklı meydana gelebilecek olumsuzluklar, çatılardan düşebilecek kar kütleleri ve buz parçaları ile çatıdan düşme, kayma ve düşme risklerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği ifade edildi.