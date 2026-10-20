Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor - Son Dakika
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Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

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Yemen'in Şebve vilayetinde Husilerin üç balistik füzeyle düzenlediği belirtilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi. Güvenlik ve polis personelinin eğitim gördüğü merkezin hedef alındığı saldırıda 200'den fazla kişi yaralanırken, kayıp 14 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Yemen'in Şebve vilayetinde güvenlik güçlerinin eğitim gördüğü merkeze düzenlenen füze saldırısında can kaybı artıyor. Husiler tarafından gerçekleştirildiği açıklanan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'ten 73'e yükselirken, kayıp 14 kişiye ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

ÜÇ BALİSTİK FÜZEYLE HEDEF ALDILAR

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Albay Macid Abdullah en-Nezili, saldırının Husiler tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

En-Nezili, Şebve'de güvenlik ve polis birimlerine bağlı personelin eğitim gördüğü Şehit Ahmed es-Süleymani Eğitim Merkezi'nin üç balistik füzeyle hedef alındığını bildirdi.

Saldırının ardından Şebve Valiliği tarafından yapılan ilk açıklamada 53 kişinin yaşamını yitirdiği, 200'den fazla kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

ÖLÜ SAYISI 73'E YÜKSELDİ, 14 KİŞİ KAYIP

Şebve Valiliğinden yapılan son açıklamada, Vali Avad Muhammed bin el-Vezir ve yerel yetkililerin katıldığı toplantıda saldırının bilançosunun değerlendirildiği belirtildi.

Toplantıda sunulan rapora göre hayatını kaybedenlerin sayısı 73'e yükseldi. Kayıp olduğu bildirilen 14 kişi için arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

YARALILARIN TEDAVİ MASRAFLARI KARŞILANACAK

Şebve Valisi Avad Muhammed bin el-Vezir, saldırıda yaralananların sağlık durumunun yakından takip edilmesi ve tedavi süreçlerinin hızlandırılması talimatını verdi.

Sağlık birimleri arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesini isteyen Vezir, yaralıların ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerinin gecikmeden sağlanacağını açıkladı.

Vali Vezir ayrıca hastanelerde tedavi gören tüm yaralıların masraflarının yerel yönetim tarafından karşılanacağını bildirdi.

Üç füzeyle katliam! Ölü sayısı her geçen saat artıyor

YEMEN'DE ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından uzun yıllardır iç savaş ve siyasi istikrarsızlıkla mücadele ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten bu yana uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini destekliyor.

Son saldırı, ülkedeki güvenlik durumuna ilişkin endişeleri yeniden artırdı.

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Kaynak: AA
UluslararasıGüvenlikGüncelPolisYemenSon Dakika

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