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Kastamonu'da Kar Mücadelesi

Kastamonu\'da Kar Mücadelesi

Kastamonu İl Özel İdaresi, kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı dağ yollarında gece gündüz çalışıyor.

18.02.2025 12:51
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Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi aştığı dağ yollarında ulaşımın aksamaması için gece gündüz çalışıyor.

Köy ve mahalleleriyle 3 bin 668 yerleşim yerinin bulunduğu Kastamonu'da, 9 bin 840 kilometre yol ağından sorumlu yaklaşık 120 personel, kar mücadelesini 38 greyder, 24 yükleyici, 18 kar bıçaklı kamyon, 4 tuz serici, 30 beko loder, 9 dozer, 4 rotatif, 3 treyler ve 1 akaryakıt tankeri olmak üzere 131 araçla yürütüyor.

Sabah erken saatlerde mesaiye başlayan ekipler, kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi geçtiği dağ yollarında mücadele veriyor.

UMKE, 112, jandarma ve AFAD ile koordineli çalışan ekipler, kimi zaman hastaneye gitmesi gereken bir hastanın kimi zaman da taşımalı eğitimle okuluna giden öğrencilerin yolunu açıyor.

"Çok güzel hizmet alıyoruz"

İnebolu Karşıyaka Köyü Muhtarı ve İnebolu Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Yılmaz, AA muhabirine, bölgede kar mücadelesinin çok hızlı şekilde yapıldığını söyledi.

Bölgenin her yıl yoğun kar yağışı aldığını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu yıl halkımız 'Kar yağmayacak.' dedi ama 'Bizim buralar karsız geçmez.' dedim. Bu sene de bastırdı. 1,5 metre üzerinde kar yağdı. Şartlar tabii zor ama Özel İdare personelimiz bu şartlarda çalışıp yollarımızı açıyor. Greyder açamazsa kepçe, kepçe açamazsa dozer geliyor. Devletimizden Allah razı olsun. Kastamonu Valimize, Özel İdare Genel Sekreterimize, İnebolu Kaymakamımıza ve çalışanlarımıza zor şartlarda yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum."

İhtiyaç olan her yerde çalışıldığını ifade eden Yılmaz, "Köylerimizde yaşlılarımız var. Bunlar hasta olduğunda kar olunca ambulans gelmekte güçlük çekiyor. Özel İdare, canla başla gece gündüz demeden çalışıp yollarını açıyor. Sonra ambulans geliyor. Taşımalı sistemle okula giden çocuklar var. Onlar için okul yolları açılıyor. Çok güzel hizmet alıyoruz." dedi.

"Yeri geliyor gece hiç uyumadan akşama kadar çalışıyoruz"

Greyder operatörü Cihan Güloğlu da gece gündüz demeden, ulaşımda yardımcı olmak için çalıştıklarını anlattı.

Zaman zaman sabaha kadar çalıştıklarını belirten Güloğlu, şunları kaydetti:

"Şu an 1,5 metreye yakın kar var. Önce kepçe çalışıyor, ardından da greyderle yolu açıyoruz. Yeri geliyor sabahlara kadar, yeri geliyor gece hiç uyumadan akşama kadar çalışıyoruz. Bizi çok mutlu eden anlar var. Gece sabaha kadar çalışıp bir köyün yolunu açıyoruz. Sabah köye girdiğimizde okula gitmek için bekleyen çocuklar servislerine binip okuluna gidiyor. Hastalanan teyzelerin, amcaların yolunu açıyoruz. Yolda kalan ambulansın yolunu açıyoruz. Onların zamanında hastaneye gitmesini sağlıyoruz. Bunlar bizi çok mutlu ediyor."

Kaynak: AA

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