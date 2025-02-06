Kastamonu'da kar nedeniyle kapanan 195 köy yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Kar yağışı nedeniyle Abana'da 6, Cide ve Azdavay'da 14'er, Çatalzeytin ve Bozkurt'ta 23'er, Devrekani'de 8, Doğanyurt'ta 10, İnebolu'da 51, Küre'de 32, Pınarbaşı'nda 1 ve Şenpazar'da 13 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kar Nedeniyle 195 Köy Yolu Kapandı - Son Dakika
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