Kastamonu'da Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

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Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde etkili olan yağışla ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı.

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı hayatı etkilemeye devam ediyor. Kent genelinde hafta boyunca etkili olan kar yağışı sebebiyle 678 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Cide ilçesinde de gece saatlerinde duran kar yağışı sabah yeniden başladı. Ara ara devam eden kar yağışı sebebiyle ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreyi aştı. Belediye ekipleri ilçe merkezinde kapanan sokakları iş makinesiyle açmaya çalıştı.