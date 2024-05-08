Kastamonu'da Karaya Oturan Gemi Söküm Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Karaya Oturan Gemi Söküm Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu\'da Karaya Oturan Gemi Söküm Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir yıl önce karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı 'Maren' adlı konteyner gemisi için başlatılan söküm çalışmaları hala devam ediyor. Geminin gövde kısmı deniz üzerinde dururken, parçaları ise Cide İlyasbey Limanı'na taşınıyor. Gemi, 2023 yılında dümeni kilitlendiği için sürüklenerek karaya oturmuş ve mürettebat tahliye edilmişti.

08.05.2024 11:15
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir yıl önce karaya oturan yük gemisinde çalışmalar devam ediyor.

Alayazı köyü mevkisinde bir yıl önce karaya oturan Antigua Barbuda bayraklı "Maren" adlı konteyner gemisi için başlatılan söküm çalışmalar sürüyor.

Aldığı ağır hasar nedeniyle tamiri yapılamayan gemi, parçalara ayrılarak Cide İlyasbey Limanı'na taşınıyor.

Gemide taşıma işlemi sürerken geminin gövde kısmı ise denizi üzerinde durmaya devam ediyor.

Gemi, 2 Nisan 2023'te Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Gürcistan'ın Poti Limanı'na giderken dümeni kilitlendiği için sürüklenerek Alayazı köyü mevkisinde karaya oturmuş, mürettebat ve konteynerler ise tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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