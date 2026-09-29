Kastamonu'da Kaymakçı, 400 bin TC vatandaşının yurt dışında bilim ürettiğini aktardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Kaymakçı, 400 bin TC vatandaşının yurt dışında bilim ürettiğini aktardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kastamonu\'da Kaymakçı, 400 bin TC vatandaşının yurt dışında bilim ürettiğini aktardı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'daki bilim şenliğinde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, yurt dışında yaklaşık 400 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bilim ürettiğini kaydetti. Kaymakçı, yurt dışına öğrenmek için gidilmesi ancak geri dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaymakçı, beyin göçüyle ilgili, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 400 bin insan yurt dışında bilim üretiyor, bilim üretmeye devam ediyor." dedi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 7 Ekim'e kadar sürecek "Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği"nin açılışı yapıldı.

Şerife Bacı Öğretmenevi'nde düzenlenen "Tarihi Değiştiren Bilim: Geçmişten Geleceğe Dönüşüm" konulu söyleşiye katılan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaymakçı, yaptığı konuşmada, bilginin insanın gelişimindeki rolünü örneklerle anlattı.

Bilimde bağımsızlığın önemine vurgu yapan Kaymakçı, "Bilim özgür ortamda yapılıyor. Bilim parayla yapılıyor, bilim güçle beraber yapılıyor. Bunların arkasını dolduramazsanız bu işi tam manası ile yerine getiremiyorsunuz." diye konuştu.

Beyin göçünden bahseden Kaymakçı, şunları kaydetti:

"Dünyanın değişik yerlerine insanlarımız gidiyor. Dünyadaki beyin göçünü hiç araştırdınız mı? Beş yıl öncesinden bir istatistik vereceğim size. İlk sırada Hintliler, ikinci sırada İran, üçüncü sırada biz geliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan yaklaşık 400 bin insan yurt dışında bilim üretiyor, bilim üretmeye devam ediyor. Bu mevzu çok önemli. Toplumu değiştirebilecek, daha nitelikli hale getirecek birçok insan çıkacak aranızdan. Dolayısyla bu mevzu çok önemli. Gitmek ama orada kalmamak lazım. Yurt dışına gidecekseniz öğrenmek için gidin ama geri dönmek kaydıyla."

Köklerden Bilime Kastamonu İstiklal Yolu Bilim Şenliği projesi yürütücüsü Ar-Ge Birimi Koordinatörü Engin Karakethüdaoğlu ise TÜBİTAK'ın desteğiyle hayata geçirilen projede, yapay zekadan robotik kodlamaya, astronomiden biyoteknolojiye, mühendislik tasarımından sürdürülebilirliğe kadar birçok farklı alanda katılımcıları buluşturacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
Türkiye CumhuriyetiKastamonuEtkinlikTürkiyeEğitimGüncelRektörBilimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yahşihan Belediyesi soruşturması Eski AK Partili ve MHP’li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı Yahşihan Belediyesi soruşturması! Eski AK Partili ve MHP'li başkanlar dahil 15 kişi tutuklandı
Bu nasıl iş Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4’e katladı Bu nasıl iş? Eski imar müdürünün mal varlığı, belediye bütçesini 4'e katladı
Zirve değişmedi Atik ailesi vergi rekortmeni oldu Zirve değişmedi! Atik ailesi vergi rekortmeni oldu
Kim der 63 yaşında Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor Kim der 63 yaşında! Yonca Evcimik fit haliyle yıllara meydan okuyor
Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti Fatma Betül Sayan Kaya hakkında bomba iddia: 2,2 milyar lirayı iade etti
Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu Alacak-verecek meselesi yüzünden ağabeyini vurdu
17:06
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
Yeni Partili vekilin eşi hakkında yağma ve dolandırıcılık suçlamasıyla soruşturma
16:38
Turizm sektöründe fuhuş depremi Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
Turizm sektöründe fuhuş depremi! Neşet Koçkar’ın ismi de gözaltı listesinde
15:51
İstanbul Valiliği’nden yağış ve fırtına uyarısı Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
İstanbul Valiliği'nden yağış ve fırtına uyarısı! Bu 3 ilçede yaşayanlar dikkat
14:17
ABD’de 200 yıl sonra bir ilk 31 yıl önceki cinayet için idam
ABD'de 200 yıl sonra bir ilk! 31 yıl önceki cinayet için idam
14:11
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
Bakım merkezinde 3 engelli bireyi odaya kilitlediler! Gözlerini oyup saatlerce darbettiler
14:06
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce “Bizi kim alabilir“ şarkısıyla paylaşım yapmış
Ferdi Karadoruk gözaltından bir gün önce "Bizi kim alabilir?" şarkısıyla paylaşım yapmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 17:58:57. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Kaymakçı, 400 bin TC vatandaşının yurt dışında bilim ürettiğini aktardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei