Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmaları devam ediyor

Kastamonu'nun Alpagut köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangının fark edilmesi üzerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri olay yerine sevk edildi. Yangın, 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Köy muhtarları, yangının muhtemelen şişe kırıklarından çıktığını ve rüzgarın alevi canlandırdığını belirtti. Köylüler ise ekiplerin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını ancak köyün zarar gördüğünü ifade etti.

22.07.2024 20:25
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Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangınıda, soğutma çalışmaları sürüyor.

Alpagut köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin fark edilmesinin ardından ihbar üzerine, olay yerine Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yangın, yaklaşık 4 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekipler, ormanlık alanda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Alpagut köyü muhtarı Satı Adalı, gazetecilere, çok üzüldüklerini belirterek, "Muhtemelen şişe kırıklarından çıkan bir yangın. Zaten o bölgede de orman işçileri çalışıyormuş. Şu anda kısmen kontrol altına alındı. Ara ara rüzgar çıkıyor, alevi canlandırıyor, bu yüzden soğutma çalışmalarının güzel yapılması gerekiyor." dedi.

Karaş köyü muhtarı Yaşar Nahar ise "Yangına ilk gelenlerdenim. Yangın yukarda çıkmıştı, kozalak atması sonucu bu tarafa sıçradı. Büyük oranda kontrol altına alındı." diye konuştu.

Yangına ilk müdahaleyi yapanlardan Karaş köyü muhtarı Yaşar Nahar da, "Yangın ilk, dağın diğer tarafında çıktı. Muhtemelen kozalak patlamasından ötürü bu kısma da sıçradı. Ben de ilk gelenlerdenim. Ekipler müdahale etti. Kontrol altına aldılar." diye konuştu.

Köylülerden Mustafa Haliloğlu ise şunları kaydetti:

"2 kilometre mesafede dumanların çıktığını gördüm. Biz hemen arkadaşlarımızla yangın mahalline geldik. Ama elimizden gelen bir şey yoktu. Sağ olsun ekiplerimiz, helikopter yangına müdahale etti. Biz dal parçaları ile söndürmeye çalıştık ama mümkün değildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın şu an kontrol altına alınmış gibi. Köyümüzün ciğerleri maalesef yandı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da kontrol altına alınan orman yangını soğutma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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