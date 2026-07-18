Kastamonu'da Köy Yolları Asfaltlanıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Köy Yolları Asfaltlanıyor

Kastamonu\'da Köy Yolları Asfaltlanıyor
18.07.2026 11:10
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Kastamonu İl Özel İdaresi, Ilgaz ve Küre dağlarındaki köy yollarını asfaltlayarak ulaşımı kolaylaştırıyor.

Türkiye'nin önemli dağları arasında yer alan Ilgaz ve Küre dağlarındaki köylerin sarp yolları, Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince asfaltlanıyor.

Kışın kardan kapanan köy yollarını açarak ulaşımı sağlayan İl Özel İdaresi ekipleri, yazın sıcak havalarda da asfaltlama çalışması yapıyor.

Ekipler, yüksek sıcaklıktaki bitümlü sıcak karışımı (BSK) köy yollarına seriyor.

19 ilçesi bulunan Kastamonu'da 1054 köy ve 2 bin 627 bağlı birim olmak üzere 3 bin 681 kırsal yerleşim yerine hizmet götüren ekipler, 9 bin 860 kilometre yol ağında kesintisiz ulaşım sağlanması için gece gündüz özveriyle görev yapıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi Asfalt Ekipbaşı Dursun Kan, AA muhabirine, çalışmalarını her tür şartta sürdürdüklerini söyledi.

Kastamonu'nun zorlu bir coğrafyası bulunduğunu vurgulayan Kan, "Bir yanımızda Ilgaz Dağları, diğer yanımızda Küre Dağları. Yolları bozuk olan yerleri BSK ile buluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Bütün çalışan iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Ekipler olarak yılın her mevsiminde yollarda mücadele ettiklerini anlatan Kan, "Kışın kar mücadelesiyle açtığımız yolları yazın da BSK ile buluşturuyoruz. Köylülerin yol yaparken bizi gördüklerindeki mutluluğu ayrı bir duygu. Bu zorlu coğrafyada merkez ile 20 ilçe, 1054 köye hizmet etmekten gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Kastamonu İl Özel İdaresi personeli Hakan Mantar da yaz kış demeden köy yollarında mücadele ettiklerini dile getirdi.

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde yol yaptıklarını dile getiren Mantar, "Kastamonu coğrafyası, zorlu bir coğrafyadır. Ilgaz Dağları, Küre Dağları fark etmeksizin zorluk oranı ne olursa olsun hizmet götürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Köy sakinleri yapılan hizmetten memnun

İhsangazi ilçesinin Sarıpınar Köyü Muhtarı Hamdi Güçükbergen ise köylerinin Ilgaz Dağları'nda bulunduğuna dikkati çekerek, "Köyümüz ilçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta. Daha önceden bir bölümü yapılmış, 6 kilometrelik kısmı kalmıştı. Arkamızda Ilgaz Dağları var. Köyümüzden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ne de yol gidiyor." dedi.

Yolun güzel şekilde asfaltlandığını vurgulayan Gücükbergen, "Çok memnunuz. Valimize, genel sekreterimize, il genel meclisi üyelerimize, kaymakamımıza teşekkür ederiz." diye konuştu.

Köy sakinlerinden Hüseyin Alkan da yolun çok güzel olduğunu belirterek, "Emeği geçen bütün arkadaşların ellerine sağlık, teşekkür ederiz. Kış şartlarında geçilmesi zor ve sarp yollarımız vardı. Londra asfaltı gibi dümdüz oldu, çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Şenpazar ilçesine bağlı Gürpelit Köyü Muhtarı Hasan Basri Tekin ise köylerinin Küre Dağları'nda bulunduğuna işaret ederek, "Köyümüze sıcak asfalt yapıldı. Bugünlerde de yol çizgi ve işaret levhaları yapıldı. Çok güzel oldu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." dedi.

Kaynak: AA

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