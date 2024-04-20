Kastamonu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
Kent merkezinde öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçları ve aydınlatma direklerini devirdi, bazı apartmanlarla otoparkların çatısı uçtu.
Tosya Yolu mevkisinde bir apartmanın otoparkının çatısı fırtınada çöktü, otoparktaki otomobiller zarar gördü.
Uçan bir çatının Kastamonu- Ankara kara yoluna düşmesi nedeniyle polis yolda güvenlik önlemi aldı.
Kentte bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşanıyor.
Budamış Mahallesi Muhtarı Hüseyin Karabacakoğlu, gazetecilere, fırtınanın kent genelinde etkili olduğunu, elektrik ve internet kesintisi yaşandığını söyledi.
Kent sakinlerinden Erol Karagöz de uçan çatıların araçların üzerine düştüğünü belirterek, "Biz evdeydik, sonradan fark ettik. Arabamızın camı kırıldı, demir içine girdi." dedi.
Muzaffer Ekici de fırtınada bazı binaların çatısının uçtuğunu, çatıdaki demirlerin komşularının evine saplandığını, araçlara zarar verdiğini ifade etti.
Bozkurt ilçesinde de fırtına 2 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan kopan parçalar caddedeki 2 iş yerinin camlarının kırılmasına neden oldu.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da kentte öğleden sonra yaşanan fırtınanın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne 56'sı il merkezinden olmak üzere 72 çatı uçması, ağaç devrilmesi ve bunlardan kaynaklı, araç, iş yeri ve benzeri hasar ihbarı geldiği ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Merkez ilçemize bağlı Gökçekent köyü ile Çatalzeytin, Doğanyurt ve Taşköprü ilçelerinde 6 vatandaşımız, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmıştır. Bunun dışında herhangi bir yaralanma veya can kaybı meydana gelmemiştir. Hasar tespit çalışmalarına başlanmış olup, yarın da devam edilerek vatandaşlarımızın zararları en kısa sürede tespit edilecektir."
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Kuvvetli Rüzgar Sonucu Binaların Çatısı Uçtu ve Ağaçlar Devrildi - Son Dakika
Türkiye'nin Brüksel ve Atina büyükelçilikleri ile Köln Başkonsolosluğunun düzenlediği etkinliklerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Brüksel'de Türk çocukları şiirler okudu, türküler seslendirdi ve folklor gösterisi yaptı. Köln'deki kutlamalara binlerce kişi katıldı ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Atina'da ise Türk çocukları aileleriyle birlikte kutlamalara katıldı ve çeşitli etkinliklerle eğlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar elektrik tellerini kopardı. Fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sağanak yağışın ardından Bekirdere Mahallesi'nde yol çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.
Sinop'ta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Türkeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada 5 gram kubar esrar ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Enis Destan'ın attığı golle Trabzonspor öne geçti.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde otları temizlemek için yakılan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yangını söndüremeyen vatandaş itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın sonucu iki dönüm arazideki çam ve söğüt ile meyve ağaçları zarar gördü.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 9 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınırken, düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Adana'da düzenlenen 12. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın geleneksel kostümlü kortej geçişi yapıldı. Karnavalın ziyaretçileri, organizasyonun simgelerinden biri olan korteje katılmak için Atatürk Caddesi'nde bir araya geldi. Karnavalın portakal çiçeği temasına uygun kıyafet ve aksesuarlarla yürüyen katılımcılar, izleyicileri selamladı. Korteje, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Karnaval Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da katıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç, Gökdere Mahallesi'ndeki bir evin önündeki elektrik teline zarar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı ve YEDAŞ ekipleri hattaki akımı kesti. Belediye ekipleri devrilen ağacı parçalara bölerek yoldan kaldırdı ve YEDAŞ ekipleri elektrik telini onararak hatta tekrar elektrik verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?