Kastamonu'da Leyleklerle Komşuluk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Leyleklerle Komşuluk

12.07.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da leylekler, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu; her yaz yavrularıyla mahallede yaşıyorlar.

Kastamonu'da kent merkezinde bir elektrik direğine yuva yapan leylekler, mahalle sakinlerince ilgiyle takip ediliyor.

Kuzeykent Mahallesi'nde bir elektrik direğinin üstüne 3 yıl önce taşıdıkları çalı parçaları ile yuva yapan 2 leylek, her yaz bölgeye geliyor.

Her yıl 2 ya da 3 yavrusu olan leylekler, mahalleye renk katıyor. İnsanlarla iç içe yaşayan leylekler, mahalle sakinlerinin de ilgi odağı oldu.

Zaman zaman anne babalarından uçma eğitimi alan yavrular, çevredeki evlerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor.

Mahalle sakinlerinden İrfan Akman, AA muhabirine, mahalle olarak leylekleri çok sevdiklerini söyledi.

Bölgede 1995 yılından bu yana ikamet ettiğini belirten Akman, "Leyleklerin buradaki üçüncü seneleri. Her sene mart sonuna doğru gelirler, ağustos sonu yavrular uçar gider. Önce anne ve babaları gider, sonra yavruları annelerini takip ederek sıcak yerlere giderler." dedi.

İlk geldiklerinde çok şaşırdığını dile getiren Akman, "Bu yuvayı bunlar yaptı. Elektrik direğinin üstünde bir demir vardı, direğin etrafını otlarla ördüler. İlk yaparken çok uğraştılar. Buraya başka leyleğin gelmesine izin vermezler, her yıl aynı leylekler gelir ama şu ana kadar onlara bir isim vermedik." diye konuştu.

Her gün leylekleri kontrol ettiğini anlatan Akman, şunları kaydetti:

"Sabahleyin balkona çıkarım, onları izlerim. Anneleri geliyor mu, babaları gidiyor mu, hangisi kalıyor, hangisi gidiyor, balkondan izlerim. Geçen sene yavrulardan bir tanesi uçmaya niyetlendi, tekrar yuvaya çıkamadı, tele çarpıp yere düştü. Yavaş yavaş yanına yaklaşıp aldık baktık, bir şeyi yok. Duvarın kenarına bıraktık. Bir süre orada dinlenip toparlandıktan sonra uçarak tekrar yuvaya çıktı."

"Şehirde yaşıyoruz ama leyleklerle komşuyuz"

Seyhan Şahin ise leylekleri çok sevdiklerini vurgulayarak, "Leylekler her yıl gelir. Leylekler artık bizim yazlıkçı komşularımız. Yavrularını burada büyütüyorlar. Daha doğrusu hep beraber yavrularımızı burada, mahallemizde büyütüyoruz. Arada yere de iniyorlar, buralarda da dolaşıyorlar, çok güzel görüntü oluyor." diye konuştu.

Leyleklerin zaman zaman bölgede dolaştığına işaret eden Şahin, "Şehirde yaşıyoruz ama leyleklerle komşuyuz, çok güzel bir şey bu. Hemen karşımızda spor tesisleri, diğer yanda spor lisesi, ortaokul, ilkokul, evler apartmanlar var. Öbür tarafta Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, İŞKUR İl Müdürlüğü var ve biz burada leyleklerle yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kastamonu, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Leyleklerle Komşuluk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

10:58
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
FETÖ ile bağlantılı 2 bin 702 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
10:56
Lindsey Graham’ın son durağı Kiev oldu Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:14
Fatih’te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
Fatih'te 3 kişi kadına taciz ve gasp girişimi
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 11:35:01. #.0.3#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Leyleklerle Komşuluk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.