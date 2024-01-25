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Kastamonu'da Mezarlık Yakınında Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü - Son Dakika
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Kastamonu'da Mezarlık Yakınında Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü

Kastamonu'da Ahmet Dede Mezarlığı yakınındaki bir yolda gece saatlerinde hareketsiz birinin bulunması üzerine yapılan ihbar sonucunda, Tolga Benderlioğlu adlı kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Benderlioğlu'nun cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu\'da Mezarlık Yakınında Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü
25.01.2024 - 10:09,  Güncelleme: 10:09
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Kastamonu'da bir kişi mezarlık yakınında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Tolga Benderlioğlu olduğunu tespit ettikleri kişinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Benderlioğlu'nun cesedi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2'si kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kastamonu, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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