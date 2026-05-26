Kastamonu'da Mezarlık Ziyareti Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Mezarlık Ziyareti Geleneği

26.05.2026 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da arife günlerinde mezarlıkta çocuklara ikramda bulunarak dua ediliyor.

Kastamonu'da vatandaşlar, arife günleri mezarlık ziyaretinde çocuklara ikramda bulunuyor.

Yürekveren köyünde Kurban ve Ramazan bayramları arife günleri ikindi namazının ardından vatandaşlar yanlarına aldıkları kek, çikolata, şeker, leblebi ile mezarlığa gidiyor.

"Ziyrat" adı verilen etkinlikte mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından ikramlıklar öncelikle çocuklara, daha sonra diğer katılımcılara dağıtılıyor.

Köy muhtarı Mehmet Pehlivan, AA muhabirine, arife günleri köyle bağlantısı olan tüm vatandaşların mezarlıkta bir araya geldiğini söyledi.

Mezarlıkta hem dua edildiğini hem de program düzenlendiğini belirten Pehlivan, "Komşular gelirken bir şeyler getiriyor. Onları burada paylaştırıyoruz. Çocuklara sevinç oluyor. Yaklaşık 250 yıldır var bu gelenek." dedi.

Köy sakinlerinden Mehmet Kibaroğlu ise köyde doğup büyüdüğünü, kent merkezinde ikamet ettiğini anlattı.

Çocukluk yaşlarından itibaren "Ziyrat" adı verilen programa katıldığını dile getiren Kibaroğlu, şunları kaydetti:

"Çocukluktan beri bu gelenek göreneğimiz devam ediyor. Şehirde, ilçede oturan herkes burada toplanır. İkindi namazını kıldıktan sonra mezarlıkta duamızı edip ölmüşlerimize rahmet okuyoruz. Misafirlerimizin getirdiği şekerdir, çikolatadır, onları paylaştırıyoruz. Milleti bir araya getiren bir etkinlik. Kendi çocuklarımızı da buraya getiriyoruz ki küçüklükten bu geleneği devam ettirsinler. Bizim yaşadıklarımızı onlar da yaşasın. Çocuklar birbirini tanısın. Çünkü şehirde, uzak yerlerde ikamet edenler var. Bu vesileyle herkes toplanıyor ve birbirini tanıyor."

Çocuklardan Uğur Çırak ise Kurban ve Ramazan bayramlarında mezarlığa geldiklerine işaret ederek, "Mezarlıkta bize ikramlık veriliyor. Burada dua okunuyor, çocuklara atıştırmalık dağıtılıyor." diye konuştu.

Sefa Bideci ise yılda iki kez herkesin mezarlıkta toplandığına dikkati çekerek, "Burada 10-15 dakika da olsa herkes birbirleriyle kaynaşma fırsatı buluyor. Günlerdir, aylardır görmedikleri kişileri görme fırsatı buluyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kastamonu, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Mezarlık Ziyareti Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor’da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan’a Süper Lig’den talip Amedspor'da harikalar yaratan Felix Afena-Gyan'a Süper Lig'den talip
Destici’den DEM Parti’nin açıklamalarına sert tepki Destici'den DEM Parti'nin açıklamalarına sert tepki
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
Fenerbahçe takımdan gönderdi Şimdi de küme düşen kulübe gidecek Fenerbahçe takımdan gönderdi! Şimdi de küme düşen kulübe gidecek
Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti Ünlü oyuncu uykusunda hayatını kaybetti
Ferdi Kadıoğlu’na Premier Lig’den dev talip Ferdi Kadıoğlu'na Premier Lig'den dev talip

20:20
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United’a gelirse mutlu ulurum
Dünyaca ünlü eski futbolcudan Osimhen çağrısı: Manchester United'a gelirse mutlu ulurum
19:58
’’Büyüyünce Neuer olacağım’’ diyordu Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
''Büyüyünce Neuer olacağım'' diyordu! Şimdi tüm Türkiye onu tanıyor
19:29
Ferhat Göçer’den sevgilisi Ömür Gedik’in “keçi“ paylaşımına dikkat çeken yorum
Ferhat Göçer'den sevgilisi Ömür Gedik'in "keçi" paylaşımına dikkat çeken yorum
19:14
İsrail, Lübnan’ın güneyinde kara operasyonuna başladı
İsrail, Lübnan'ın güneyinde kara operasyonuna başladı
18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 20:31:28. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Mezarlık Ziyareti Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.