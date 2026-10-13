Kastamonu'da öğretmenlere oyunlaştırmalı şiddetsiz iletişim eğitimi verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da öğretmenlere oyunlaştırmalı şiddetsiz iletişim eğitimi verildi

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Kastamonu\'da öğretmenlere oyunlaştırmalı şiddetsiz iletişim eğitimi verildi
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Kastamonu'da Erasmus+ projesi kapsamında öğretmen ve öğretmen adaylarına oyunlaştırmalı şiddetsiz iletişim eğitimi verildi. Proje yürütücüsü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, dijitalleşmeyle artan akran ve siber zorbalığa karşı barışçıl toplumların hedeflendiğini belirtti.

Kastamonu'da, "Barışçıl Toplumları Geliştirmek: Oyunlaştırma ile Şiddetsiz İletişim" adlı Erasmus+ Projesi kapsamında öğretmen ve öğretmen adaylarına yönelik eğitim programı düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Selahattin Kaymakcı, Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında yaptığı konuşmada, doğru eğitimin çok önemli olduğunu söyledi.

Dijital bir dönüşüm içerisinde olunduğunu belirten Kaymakcı, "Biz her şeyi dışarıdan aldığımızı düşünüyoruz ama eğitim tarihinin köklerine indiğimizde esas cevherin geçmişimizde saklı olduğuna şahit oluyoruz. Bunun birçok örneği mevcut. Değişim ve dönüşüm sancısız meydana gelmiyor. Bu manada bu proje çok önemli diye düşünüyorum. Hazırlayan arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dijital bir dünyada yaşıyoruz. Bunun olumlu ve olumsuz yönleri var. Hızlı bir şekilde işlerimizi çözebiliyoruz ama bunun yanında gençlerimiz, orada geçirilen süreye dikkat etmediğinde hem de denetlenemeyen platformlarda bulunduğu zaman birtakım tehlikelerle karşı karşıya kalıyor. Buradan da tasvip etmediğimiz davranışlar ortaya çıkabiliyor. Bunlarla etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerekiyor. Bu proje hem farkındalık oluşturması, uygulamaya yönelik çözüm önerileri ortaya çıkarması açısından önemli. Bizim amacımız birbirine saygı duyan davranışları ile herkese örnek olan, ülkesinin hedefleri için üreten, sorgulayan bir nesil yetiştirmek. Bu hepimizin sorumluluğu ve zorunluluğudur."

Proje yürütücüsü Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer de projenin çok yönlü olduğunu bildirdi.

Kastamonu Üniversitesi ile İtalya, Estonya, Almanya ve Polonya'nın ortaklığında hazırlanan proje kapsamında önemli çalışmalara imza atılacağını dile getiren Kamer, "Dünyada küreselleşme ile başlayan süreç, daha sonra modernizm, postmodernizm ve günümüzde dijitalleşme ve hatta yapay zeka ile birlikte maalesef çocuklarımızda ciddi anlamda zorbalık akran zorbalık ve siber zorbalıkla ilgili problemleri ortaya çıkardı. Tüm dünyanın problemi olduğu noktasında hemfikiriz. Ülkemizde de istenmeyen bazı olaylar gerçekleştiriyor. Projemizin amacı aslında şiddetsiz iletişim yoluyla barışçıl toplumlar oluşturmak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Orhan Toker tarafından "Dijital doping çağında öğretmen olmak" konulu konferans gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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