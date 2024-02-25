Kastamonu'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu\'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında, D.Ü idaresindeki otomobil ile Sezer Kartal yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle refüje savrulan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

25.02.2024 20:41  Güncelleme: 20:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Doğu Çevre Yolu'ndaki Tosya Kavşağı'nda D.Ü idaresindeki 06 DE 5718 plakalı otomobil ile Sezer Kartal (32) yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çarpmanın etkisiyle refüje savrulan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 21:58:56. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da motosiklet kazasında sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement