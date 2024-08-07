Kastamonu'da otomobilin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti.
Kastamonu- İnebolu kara yolu Alparslan Türkeş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Yasemin Kebapçıoğlu'na (20), F.A. idaresindeki 37 ABG 979 plakalı otomobil çarptı.
Yasemin Kebapçıoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kebapçıoğlu'nun cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Sürücü F.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
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