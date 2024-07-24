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Kastamonu'da özel bireyler ile anneleri, doğada ebru yaparak stres attı

KASTAMONU - Kastamonu'da yürütülen "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi çerçevesinde özel bireyler ve anneleri doğada ebru yapı birlikte stres attı.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Havva Kaçan'ın yürütücülüğünde ve TÜBİTAK 4008 programı çerçevesinde gerçekleştirilen "Güçlü Anne Güçlü Özel Birey" projesi, özel bireylerin annelerine destek olmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde özel bireylerin çocuklarının anneleri, Kastamonu Üniversitesi bünyesinde düzenlenen çeşitli atölye çalışmalarına katılarak hem meslek öğreniyor hem de hoşça vakit geçirme imkanı buluyor. Geleneksel ve unutulmaya yüz tutmuş coğrafi işaretli iğne oyası, ahşap boyama, takı tasarımı, çarşaf bağı ve taş baskı gibi el sanatlarını öğrenen özel birey anneleri, el sanatlarını öğrenirken ayrıca özel bireylerle daha kaliteli zaman geçirme fırsatı yakalıyorlar.

Özel bireyler ile anneleri, doğada hem ebru yaptılar hem de piknik yaparak eğlendiler

Kastamonu Üniversitesi'nin TÜBİTAK 4008-Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında hazırlanan "Güçlü Anne, Güçlü Özel Birey" proje çerçevesinde özel birey ile annelerine "Çarşaf Bağlama Eğitimi" verildi. Özel birey çocuğa sahip 30 annenin katıldığı eğitimlerde çarşaf bağlama eğitimi 4 gün sürdü. Eğitmen Aynur Palabıyık tarafından verilen çarşaf bağlama eğitimlerinde özel birey anneleri, öğrenmede zorluklar yaşasa da iplik bağlamayı eğitimlerin sonunda öğrendi.

"Özel birey annelerimizin becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak"

Projenin yürütücülüğünü yapan Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doç. Dr. Havva Kaçan, özel birey annelerinin ruh sağlığını güçlendirmek için önemli etkinliklerin yapıldığını belirterek, "Taş baskı, takı tasarımı, seramik çalışmaları, doğada ebru sanatı, kendimle şefkatli yaklaşım, sanatın ruh sağlığına etkisi ve empatik yaklaşım atölyelerimizi tamamladık. Bugünde iplik bağlama eğitimlerimizi 4 günlük atölye çalışmalarının ardından devam ediyoruz. Çarşaf bağlama eğitiminin malzemeleri annelere verilecek ve 17 Ekim'e kadar iplik bağlama atölyemiz devam edecek. Ayrıca Eğitmen Aynur Palabıyık tarafından takipleri de yapılacak. Atölye çalışmalarımız ile projenin amaçlarından olan psikososyal destek sağlamanın yanında özel birey annelerimizin becerilerinin gelişmesine katkı sağlayacak. Ayrıca becerinin kalıcılığını sağlamak amacıyla sürekliliğinin önemli olması için evde devam etmeleri amacına ulaşmada önemlidir. Özel birey anneleri Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde bir arada olmanın tadını çıkarmaya devam ediyorlar" dedi.

Özel birey anneleri ise projede yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, proje sayesinde hem el becerilerini geliştirdiklerini hem el sanatlarını öğrendiklerini hem de çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirdiklerini kaydetti.

Öte yandan, atölye çalışmalarında üretilen el sanatları ürünleri, projeye katılan anneler tarafından düzenlenen özel bir sergide de sergilenecek. Bu sergide, iğne oyası, ahşap boyama, takı tasarımı ve taş baskı gibi el emeği ürünler yer alacak.