Kastamonu'da sahile inen ayının yiyecek arayışı görüntülendi

Kastamonu'da deniz kenarında yiyecek arayan ayı, balıkçılar tarafından görüntülendi.

Abana ile Çatalzeytin ilçeleri arasındaki Kuğu Deresi yakınlarında ormanlık alandan sahile gelen ayı, bir süre aynı bölgede gezindi.

Yiyecek arayan ayı, bu sırada denizde avlanan balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Balıkçı Mete Hancı, AA muhabirine, palamut avı için Abana Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'ndan denize açıldığını söyledi.

Çatalzeytin'e yaklaştığında ayıyı gördüğünü anlatan Hancı, "Bu bölgede ayıların sık sık sahile indiğini diğer balıkçı arkadaşlardan duyuyorduk. Bizzat görmüş oldum. Ayıyı fark ettikten sonra biraz kıyıya yaklaştım, hiç oralı olmadı ve kaçmadı. Bu anları görüntüledikten sonra hayvana rahatsızlık vermemek için oradan ayrıldım." ifadelerini kullandı.