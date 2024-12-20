Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu

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Kastamonu'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sahte içki yapan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda S.T. ve E.Y.B'nin ikametlerine düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan kit, karbon tozu ve boş alkol şişeleri ele geçirildi.

Operasyonda S.T. ve E.Y.B. gözaltına alındı.