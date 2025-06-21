Kastamonu\'da Sahte Para Operasyonu

Kastamonu'da düzenlenen sahte para operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 adrese sahte para operasyonu düzenledi.
Operasyonda 26 sahte 100 liralık banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan kişi emniyete götürüldü.
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