Kastamonu'da Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'da samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İmam Mahallesi'nde Mehmet Sünnetci'ye ait evin samanlık bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Yangında samanlık kullanılamaz hale geldi.
