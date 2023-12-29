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Kastamonu'daki dernekler Pençe-Kilit Harekatı saldırılarını protesto etti - Son Dakika
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Kastamonu'daki dernekler Pençe-Kilit Harekatı saldırılarını protesto etti

Kastamonu'da bulunan şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyinde gerçekleşen terör saldırılarını kınayan bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, saldırı sonucunda 12 askerin şehit olduğu vurgulandı ve vatanın birliği ve beraberliği için canlarını feda eden tüm şehitlere saygı gösterildi.

Kastamonu\'daki dernekler Pençe-Kilit Harekatı saldırılarını protesto etti
29.12.2023 - 16:10,
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Kastamonu'daki şehit ve gazi dernekleri, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırılarını protesto etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Dursun Kan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şube Başkanı Hüseyin Mahmutoğlu ile dernek üyeleri, şehit ve gazi yakınları katıldı.

Katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan Kan, Irak'ın kuzeyinde geçen hafta gerçekleştirilen hain saldırının herkesi derinden sarstığını söyledi.

Bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırılar sonucunda 12 vatan evladı kahraman Mehmetçiğin şehadet şerbetini içtiğini belirten Kan, "12 eve evlat acısı düştü. Tüm Türkiye bu acıyı yüreğinde hissetti." dedi.

Vatan için 12 askerin kahramanca şehit olduğunu vurgulayan Kan, "Vatanın bölünmez bütünlüğü, ay yıldızlı al bayrağımızın göklerde dalgalanması, ezanın semalarda yankılanması, milletimizin birliği ve beraberliği için gözlerini kırpmadan şehadete yürüdüler. Her karış toprak kanla sulanmış, bu uğurda milyonlarca can feda edilmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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