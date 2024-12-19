Kastamonu\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

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Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler N.G.G, H.K.G, B.K, A.E. ve S.A.D. yakalandı.

Bu kişilerin ikamet ve araçlarındaki aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile çok sayıda fişek ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.