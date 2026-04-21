Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

21.04.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalandı, büyük miktarda silah ve mermi ele geçirildi.

Kastamonu'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonlarında 17 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-20 Nisan tarihlerinde yapılan operasyonlarda 17 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 23 tabanca, 29 tabanca şarjörü, 1124 tabanca fişeği, 17 av tüfeği, 46 av tüfeği fişeği, 3 kama ve 14 bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Kastamonu'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.