Kastamonu'da silaj makinesi kazasında yaralanan İbrahim Kara hastaneye kaldırıldı
Kastamonu Taşköprü'de silaj makinesine ayağını kaptıran İbrahim Kara yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Kara'yı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde silaj makinesine ayağını kaptıran kişi yaralandı.
Akdoğan Tekke köyünde çalışan İbrahim Kara, silaj makinesine ayağını kaptırdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Kara, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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