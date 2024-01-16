 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da Soğuk Hava ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da Soğuk Hava ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları

Kastamonu'da etkili olan soğuk havalarda buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanma oluştu. Bu durum nedeniyle bazı okul servisleri öğrencileri okula götüremedi. Kazalar ve buzlanma sonucu yaralanan vatandaşlar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, bazıları ise trafik polisleri tarafından hastanelere götürüldü.

Kastamonu\'da Soğuk Hava ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları
16.01.2024 - 10:25,
Abone Ol

Kastamonu'da etkili olan soğuk havalarda buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası meydana geldi, düşme sonucu yaralanan vatandaşlar oldu.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan yağmurun ardından hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi nedeniyle cadde, sokak ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi. Buzlanma nedeniyle çok sayıda trafik kazası oldu.

Bazı okul servisleri, sabah öğrencileri okula götüremedi.

Kazalar ve buzlanma nedeniyle düşerek yaralanan vatandaşlar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan bazı vatandaşları ise trafik polisleri hastanelere götürdü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kastamonu, Hava Durumu, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Soğuk Hava ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları - Son Dakika


11:10
Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09
MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54
Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45
Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41
Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35
DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25
Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11
Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı

Son Dakika
11:10 Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
11:09 MHP lideri Devlet Bahçeli'den, sanatçı Zülfü Livaneli'ye tepki: Millete gerici demek soysuzluktur
10:54 Akşener İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'ı önce takipten çıktı, sonra engelledi
10:45 Fenerbahçe'den kapı dışarı edilen Henrique'nin yeni sözleşmesindeki serbest kalma bedeli ağızları açık bıraktı
10:41 Bölücü terör örgütüne 28 ilde eş zamanlı operasyon! 165 kişi yakalandı
10:35 DEM Parti, 5 büyükşehre karşı CHP'den İstanbul'un 3 ilçesini istiyor
10:25 Gram altın 1.983 liradan işlem görüyor
10:11 Şeyma Subaşı, Formula E CEO'su ile aşk yaşadığı söylentisini yalanladı
09:53 MİT'ten nokta operasyon! Örgütün sözde sorumlularından Liman Suwyeş öldürüldü
09:49 Başıboş sokak köpekleri dehşet saçtı! Kız çocuğunu resmen parçalamışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 11:32:01. #1.13#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Soğuk Hava ve Buzlanma Nedeniyle Trafik Kazaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement