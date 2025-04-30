Kastamonu'da Spor Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Spor Çalıştayı Başladı

Spor yatırımlarının sağlık harcamalarını azalttığı, gençlerin spora yönlendirilmesi vurgulandı.

30.04.2025 15:14
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz, "Spor için harcanmış 1 dolarlık yatırımın sağlık harcamalarında 10 dolarlık yatırımı bertaraf ettiği, engellediği görülmektedir." dedi.

Kastamonu Valiliği himayesinde, Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Kastamonu'da Spor Çalıştayı", Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi'nde başladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, açılışta yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun her türlü spora imkan sağlayan iklim ve coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Sporun önemine değinen Dallı, "Çocuklarımızın, gençlerimizin bağımlılıklardan uzak tutulması için spor son derece önemli bir enstrüman. Hem başarılı olabilmeleri hem de bu tür olumsuz etkilerden uzak kalabilmeleri için erken yaşta spora başlamaları önemli." dedi.

Çocukların yeteneklerini erken keşfedip ona göre yönlendirilmelerinin önemine vurgu yapan Dallı, "Bütün dünyada herkesin bildiği o ünlü sporcuların hepsi mutlaka çok küçük yaşlardan itibaren o alanlarda çalışmışlar. Onlara aileleri başta olmak üzere devlet her türlü desteği vermiş. Bu çalıştayda yeteneklerin erken keşfi konusunda bir yol haritası çıkar diye umuyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Spor Eğitimi ve Araştırmaları Daire Başkanı Şükrü Yılmaz ise spor kültürünün önemli olduğunu söyledi.

Sporun tabana yayılması gerektiğini belirten Yılmaz, "Spor kültürünün oluşması hem yerelde sportif performansa katkı sağlaması hem de uluslararası alanda ülkemizi temsil edilmesi açısından oldukça önemli. Sporda ileri gitmiş ülkelerdeki çalışmalara baktığınızda sağlıklı yaşam için spora özellikle önem verildiği görülüyor. Literatüre baktığınızda spor için harcanmış 1 dolarlık yatırımın sağlık harcamalarında 10 dolarlık yatırımı bertaraf ettiği, engellediği görülmektedir. Aslında yatırımcı mantığıyla da baktığınızda bire on kazandıran çok ciddi bir alan burası. O yüzden de spor önemli. Yerelden başlayarak katkı sağlanması ve desteklenmesi gereken bir şey." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu da şehrin geleceğinde etkili olacak, sporunun gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı sağlayacak bir çalıştaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Sporun bir kültür ve hayat tarzı olduğunu anlatan Kuşçu, "Bu çalıştayda sporun farklı boyutları ele alınacak, yeni fikirler üretilecek ve ortak hedefler belirlenecek. Şehrimizde sporun daha da yaygınlaşması, gençlerimizin spora teşvik edilmesi ve spor alanında sürdürülebilir politikalar oluşturulması için hep birlikte çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Çalıştaya katkı sağlayanlara plaket takdiminin ardından oturumlara geçildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Spor Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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