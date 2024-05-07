Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesedin başı jandarma tarafından aranıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesedin başı jandarma tarafından aranıyor

Kastamonu\'da sulama kanalında bulunan cesedin başı jandarma tarafından aranıyor

Kastamonu'nun Merkez Dere köyünde bulunan başsız cesedin sahibi olan A.Y'nin başı jandarma tarafından aranıyor. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, cesedin bulunduğu alanda başı arama çalışmalarına başladı. Olayla ilgili olarak Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alındı.

07.05.2024 11:46
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Kastamonu'da sulama kanalında bulunan cesedin başı jandarma tarafından aranıyor.

Merkez Dere köyü kırsal alanında dün A.Y'ye ait olduğu düşünülen başsız cesedin bulunması üzerine jandarma çalışma başlattı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri, sabah erken saatlerden itibaren bölgeye gelerek cesedin bulunduğu alanın çevresindeki tarlalarda, kayıp başı arama çalışmalarına başladı.

Jandarma, dün ihbar üzerine gittikleri bir aracın yakınındaki sulama kanalının beton köprüsünün altında başsız bir ceset bulmuştu. Cesedin Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde ikamet eden ve 3 gündür kendisinden haber alınamayan A.Y'ye ait olduğu değerlendirilirken, soruşturma kapsamında Ş.K, N.K. ve E.Ö. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Jandarma, Komando, Güvenlik, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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