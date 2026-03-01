Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kazara tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre, Alisaray köyünde C.K'nin tutukluk yapan tabancasından çıkan mermi, arkadaşı Hasan Öztürk'e (32) isabet etti.
Ağır yaralanan Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Taşköprü Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
C.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Tabanca İle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
