Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda silahla ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda silahla ölü bulundu

Kastamonu\'da taksi şoförü ormanlık alanda silahla ölü bulundu

Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü Akif Eymür, ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede olayın şüphelisi M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

23.04.2024 03:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü ormanlık alanda silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında bulundu. Taksiye yaklaşık 500 metre uzaklıkta ise Eymür, silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Eymür'ün cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Kastamonu Adliyesinden yapılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde gasp ve kasten öldürme suçundan olayın şüphelisi M.B'nin yakalanarak gözaltına alındığı, konu ile ilgili soruşturmaya Araç Cumhuriyet Başsavcılığınca kapsamlı olarak devam olunduğu bilgilerinize rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Olay, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda silahla ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil’de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani ile Erbil'de görüştü: PKK artık gündemden çıkarılmalı
23:40 Patıswıss CEO’sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım Patıswıss CEO'sunun eski paylaşımları da bir acayip: Ben daha iyisini yazarım
22:41 Cübbeli Ahmet Hoca’dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik Cübbeli Ahmet Hoca'dan, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatına ilişkin açıklama: Biz onu Allah için sevdik
22:03 Kanarya ağır yaralı Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı Kanarya ağır yaralı! Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı
19:13 İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi’nin detayları İşte bölgenin kaderini değiştirecek Kalkınma Yolu Projesi'nin detayları
00:21 Milli gururumuz Hakan’ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu Milli gururumuz Hakan'ın takımı Inter, İtalya şampiyonu oldu
00:07 Bülent Uygun’dan zehir zemberek açıklama: Onun bunun çocuklarına diyecek söz yok Bülent Uygun'dan zehir zemberek açıklama: Onun bunun çocuklarına diyecek söz yok
23:40 İsmail Kartal’dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz İsmail Kartal'dan maç sonuna damga vuran sözler: Puan farkının açıldığını düşünmüyoruz
23:21 Mauro Icardi’den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım Mauro Icardi'den Fenerbahçelileri delirtecek paylaşım
22:32 Uzun süre VAR’da incelendi İşte Fenerbahçe’yi yıkan penaltı Uzun süre VAR'da incelendi! İşte Fenerbahçe'yi yıkan penaltı
22:16 Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, İstanbul ziyaretinde döner kesti
21:14 Örümcek ağlarını aldı Fenerbahçe’nin yıldızı Fred’den efsane gol Örümcek ağlarını aldı! Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den efsane gol
20:32 Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nda 310 ton et tüketildi Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nda 310 ton et tüketildi
19:30 Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız Polonya Cumhurbaşkanı: Nükleer silah konuşlandırmaya hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2024 04:28:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da taksi şoförü ormanlık alanda silahla ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement