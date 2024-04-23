Kastamonu'da taksi şoförü silahla vurularak öldürüldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da taksi şoförü silahla vurularak öldürüldü, zanlı tutuklandı

Kastamonu\'da taksi şoförü silahla vurularak öldürüldü, zanlı tutuklandı

Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförü Akif Eymür, ormanlık alanda silahla vurularak öldürüldü. Yakınları tarafından haber alınamayan Eymür'ün cesedi, yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede cinayeti M.B. adlı zanlının işlediği tespit edildi ve zanlı tutuklandı. Eymür'ün cenazesi ise aile kabristanlığında toprağa verildi.

23.04.2024 23:33
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde taksi şoförünün ormanlık alanda silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 37 T 6508 plakalı taksinin sürücüsü Akif Eymür'den dün öğle saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Jandarma ekipleri ve Eymür'ün yakınları tarafından yapılan arama çalışmasında, Eymür'ün kullandığı taksi Toygaören köyünün ormanlık alanında, cesedi ise yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulundu. Yapılan incelemede Eymür'ün silahla vurulduğu belirlendi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları incelemede olayı M.B'nin gerçekleştirdiğini tespit ederken, Araç ilçesinden taksiye bindiği ve daha sonra cinayeti işlediği belirlenen M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Araç Adliyesine sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, cinayet zanlısı M.B'nin olay günü Eymür'ün aracına bindiği anların bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde, caddede yürüyen M.B. o sırada yoldan geçen taksiciyi durduruyor. M.B. daha sonra taksiye binerek uzaklaşıyor.

Olayın ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Eymür'ün cenazesi, cenaze aracıyla Araç ilçesine getirildi.

Eymür'ün cenazesi Veznedar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Alınören köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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