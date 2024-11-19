Kastamonu'da Taksici Cinayeti Davasında Cezalar Kesildi

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Kastamonu'da, taksici Nurettin Tığlıgil'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 2 sanığa hapis cezası verildi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar A.A. (16) ve B.K. (17) ile avukatları katıldı.

Mütalaanın okunmasının ardından suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" ve "silahlı yağma" suçlarından A.A'yı 28 yıl 8 ay, B.K'yi ise 29 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Olayın geçmişi

Kentte taksicilik yapan Nurettin Tığlıgil ile aracına yolcu olarak binen A.A. ve B.K arasında 31 Temmuz 2023'te tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan Tığlıgil, kaldırıldığı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.