Kastamonu\'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Güncel

KASTAMONU İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde taşımalı eğitime 18 Şubat 2025 salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.