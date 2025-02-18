KASTAMONU İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilimiz merkezinde taşımalı eğitime 18 Şubat 2025 salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
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