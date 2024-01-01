 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da Türkeş Sezer Şimşek (30) idaresindeki otomobil, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde seyrederken M.B. yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü ise tekerleklerden duman çıkması üzerine durunca kaza yaptığını fark etti ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kastamonu\'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
01.01.2024 - 23:23,
Abone Ol

Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Türkeş Sezer Şimşek (30) idaresindeki 06 Z 1996 plakalı otomobil, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde seyrederken M.B. yönetimindeki 18 AAL 467 plakalı tıra arkadan çarptı.

Otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Tır sürücüsü, yoluna bir süre devam ettikten sonra tekerleklerden duman çıkması üzerine durunca kaza yaptığını anladı.

Polis ekipleri tır sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

15 Temmuz, Kastamonu, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten ''Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun'' çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:27:44. #1.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement