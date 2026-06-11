Kastamonu'da Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarılıyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarılıyor

Kastamonu\'da Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarılıyor
11.06.2026 21:26
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Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kaymasına kapılan işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), kayan toprak yığınının altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Arslan'ın kurtarılması için iş makinesiyle başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Emre Arslan, Kastamonu, 3. Sayfa, Jandarma, İtfaiye, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Toprak Altında Kalan İşçi Kurtarılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Burhan Bacak Burhan Bacak:
    19 yaşında işçi çalıştırıyolar yani hukuki mi bu neyse işçi kurtulur umarım ama sonra bu tür kazaların ben bi işçi olsam koşulsuz çalışır mıyım 0 0 Yanıtla
  • Pınar Yücel Pınar Yücel:
    başlıkta kurtarılıyor yazıyo ama işin nasıl sonuçlandığını belli değil daha merak ettim tabii böyle şeyler olmasın hiç 0 0 Yanıtla
  • Orhan Kandemir Orhan Kandemir:
    19 yaşında bir gencin hayatı tehlikede ve bu tür işlerde güvenlik önlemleri yeterli değil 0 0 Yanıtla
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