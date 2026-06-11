Kastamonu'da Toprak Kayması: İşçi Cansız Bulundu - Son Dakika
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Kastamonu'da Toprak Kayması: İşçi Cansız Bulundu

Kastamonu\'da Toprak Kayması: İşçi Cansız Bulundu
11.06.2026 22:51
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Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması sonucu 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Örencik köyü Kavacık Mahallesi'nde Kastamonu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

Taşeron firmada çalışan Şükrü Emre Arslan (19), kayan toprak yığınının altında kaldı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin 4 saat süren çalışması sonucunda Arslan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cenaze, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Emre Arslan, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Toprak Kayması: İşçi Cansız Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Karacaalp Yusuf Karacaalp:
    19 yaşında vay be çok genç birisiydi kim bu işlere başlayıp gidiyo vallaha 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Toprak Mehmet Toprak:
    bu tür iş kazaları maalesef hep oluyo avrupa ülkelerinde bu kadar ölüm vakası yok işçi sağlığı ve güvenliği konusunda daha ciddi davranılmalı kontroller artırılmalı 0 0 Yanıtla
  • Saadet İlgazi Saadet İlgazi:
    çok yazık gerçekten bir genç hayatını kaybetti bu şekilde böyle işlerde güvenlik önlemleri çok önemli ben bu tür kazaları duyunca her seferinde üzülüyorum ailesi için çok acı bir durum olmalı umarım soruşturma sonunda gerekli tedbirler alınır böyle trajediler tekrarlanmasın 0 0 Yanıtla
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