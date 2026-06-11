Kastamonu\'da Toprak Kayması: İşçi Cansız Bulundu

Saadet İlgazi:

çok yazık gerçekten bir genç hayatını kaybetti bu şekilde böyle işlerde güvenlik önlemleri çok önemli ben bu tür kazaları duyunca her seferinde üzülüyorum ailesi için çok acı bir durum olmalı umarım soruşturma sonunda gerekli tedbirler alınır böyle trajediler tekrarlanmasın