Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kastamonu\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
14.07.2026 22:18
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Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 37 EK 431 plakalı otomobil, Budamış Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 37 BA 520 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile 37 EK 431 plakalı otomobilde bulunan Ş.Ş. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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