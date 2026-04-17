Kastamonu\'da Turizm Haftası Toplantısı

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Turizm Haftası dolayısıyla turizmcilerle bir araya geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Kerem Seven, kurum personeli ve turizmcilerden oluşan heyeti makamında kabul eden Dallı'ya hafta kapsamında yapılan etkinlikler hakkında bilgi verildi.

Dallı, ziyarette, şehrin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılması için haftanın bir fırsat olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun turizm potansiyelinin geliştirilmesi için ilgili kurumlar ve paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirten Dallı, ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür etti.