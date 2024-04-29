Kastamonu'da Türkiye Yüzyılı'nda Kastamonu Özel Bireyler Çalıştayı Başladı - Son Dakika
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Kastamonu'da Türkiye Yüzyılı'nda Kastamonu Özel Bireyler Çalıştayı Başladı

Kastamonu\'da Türkiye Yüzyılı\'nda Kastamonu Özel Bireyler Çalıştayı Başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nda düzenlenen çalıştayda özel bireylerin talep, istek ve ihtiyaçları değerlendirilerek rapor hazırlanacak. AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, özel eğitimin önemine vurgu yaparak, çalışmanın paydaşlar arasında işbirliği gerektirdiğini belirtti. Çalıştaya alanında uzmanların katıldığını ifade eden Ekmekci, raporların ilgili kurumlara rehberlik edeceğini ve takipçisi olacağını söyledi.

29.04.2024 22:56
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Kastamonu'da " Türkiye Yüzyılı'nda Kastamonu Özel Bireyler Çalıştayı" başladı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nda Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen çalıştay ile özel bireylerin talep, istek ve ihtiyaçları uzman kişiler tarafından değerlendirilerek rapor hazırlanacak.

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, yaptığı konuşmada, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Özel eğitimin önemine değinen Ekmekci, "Özel eğitim alanı, üzerinde hassasiyetle durmamız ve dünyadaki mevcut sistemleri dikkatle izlememiz gereken bir çalışma alanı. Bilimin çeşitli dalları ile ilişkili olup, eğitim biçim ve içeriğinin değişme kapasitesi olan 'özel eğitim' için çeşitli paydaşların işbirliği olmazsa olmaz. Akademi ile veli görüşü, sağlıkçı ile sosyal hizmetçi görüşü, eğitimci ile sporcu görüşleri aynı potada harman edilmeli ki ortaya en doğru ve güncel yöntem çıksın." dedi.

Çalıştaya alanında uzmanların katıldığını ifade eden Ekmekci, şunları söyledi:

"Farklı başlıklar altında toplanan masalarımızın her birinden çıkacak raporların özel eğitim alanında ilgili kurumlarımıza ciddi bir güzergah açacağından ve rehber olacağından eminim. Çalıştay bildirimizi bakanlıklarımıza ulaştıracağım ve takipçisi olacağım. Verdiğiniz emeğin karşılık bulması için elimden geleni sizlerin desteği ile ortaya koyacağım. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda ülkemizi her alanda lider ülkelerden biri yapmanın gayretindeyiz."

Programa Kastamonu Belediye Başkan Vekili Hasan Fehmi Taş, KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç, İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Türkiye Yüzyılı'nda Kastamonu Özel Bireyler Çalıştayı Başladı - Son Dakika

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