Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Devam Ediyor

26.06.2026 11:10
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Uyuşturucu ticareti iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan biri savunmasında satıcılığı reddetti.

Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla tutuklu yargılanan H.C.Ş, tutuksuz sanıklar O.D. ve M.A. ile avukatları katıldı.

H.C.Ş, duruşmadaki savunmasında, satıcı olmadığını iddia ederek "Ben sadece kendimi zehirledim, kimseyi zehirlemedim. Cebime haram para koymadım. Kazandığım helal parayı gittim harama verdim. Satıcılığı kesinlikle kabul etmiyorum. M.A. ve O.D'den aldım bunu." dedi.

O.D. ve M.A. da beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, H.C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını, O.D. ve M.A'nın ise beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesine, H.C.Ş'nin tutukluluk halinin devamına, O.D. ve M.A. hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı. O.D. daha sonra tahliye edilmiş, H.C.Ş'nin uyuşturucuyu M.A'dan temin edildiğine yönelik ifadesi üzerine M.A. da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kastamonu'da Uyuşturucu Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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