Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin ikamet, araç ve üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.