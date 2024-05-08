Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden biri tutuklandı. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i serbest bırakılırken, 1 zanlı ise adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

08.05.2024 16:44
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 9 şüphelinin ikamet, araç ve üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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