Kastamonu'da uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda, kent merkezinde 4 şüphelinin üst ve araçlarında yapılan aramada 190 uyuşturucu hap ile sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenekler ele geçirildi.
Polis ekipleri şüphelileri gözaltına aldı.
Son Dakika › Güncel › Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?