Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte uyuşturucu madde kullanan ve satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan iki ayrı operasyonda H.K, Y.Y. ve V.U.'nun ev ve araçlarında arama yapıldı.

Aramada 196,08 gram sentetik uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden H.K. ve Y.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, V.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.