Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu

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İklimlendirme sistemiyle uyuşturucu üreten M.Ç. tutuklandı, evinde çok sayıda madde ele geçirildi.

Kastamonu'da site içindeki evine iklimlendirme sistemi kurup uyuşturucu ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir sitedeki dairede uyuşturucu madde üretildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler M.Ç'nin ikamet ettiği adrese operasyon düzenledi.

Evin salon kısmında ısı yalıtımlı çadır içinde iklimlendirme sistemi kurularak uyuşturucu madde üretildiğini tespit eden ekipler, yaptıkları aramada 2 kilo 309 gram sentetik uyuşturucu, 41 sentetik ecza hapı, 3 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Operasyonda M.Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürü Tamer Taş, eve gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Taş, zehir tacirlerine karşı yürüttükleri mücadelenin kararlılıkla, aralıksız ve tavizsiz şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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