Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri tarafından uyuşturucu kullanan ve satan şahıslara yönelik 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
İkametlerde yapılan aramada 4,38 gram sentetik uyuşturucu, 150 sentetik ecza hapı, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, tabanca şarjörü ve tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
