Kastamonu\'da uyuşturucu operasyonu: Şüpheli tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bir kişinin üzerinde ve aracında yapılan aramada 224 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise İnebolu ilçesinde kasten yaralama suçundan aranan F.D, yakalandı. Zanlının üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.