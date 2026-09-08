Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı, ele geçirilen 12 bin 300 lira ile tutuklandı - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı, ele geçirilen 12 bin 300 lira ile tutuklandı

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Kastamonu'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı. Adresteki aramada 22 gram sentetik uyuşturucu, aparat, terazi ve 12 bin 300 lira ele geçirildiği bildirildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, belirlenen adreste yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, cep telefonu, sim kart ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Kastamonu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı, ele geçirilen 12 bin 300 lira ile tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı, ele geçirilen 12 bin 300 lira ile tutuklandı - Son Dakika
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