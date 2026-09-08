Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda iki zanlı, ele geçirilen 12 bin 300 lira ile tutuklandı

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, belirlenen adreste yapılan aramada 22 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanma aparatı, hassas terazi, cep telefonu, sim kart ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 300 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.