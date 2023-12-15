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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama - Son Dakika
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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Bir ikamette yapılan aramada 6,83 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile cam düzenek ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise bir adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri ile bir miktar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu\'da uyuşturucu operasyonunda tutuklama
15.12.2023 - 14:45,  Güncelleme: 14:56
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Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve satanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bir ikamette yapılan aramada 6,83 gram sentetik uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ile cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda ise bir adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, tabanca fişekleri ile bir miktar esrar ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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