Kastamonu'da yıkılan tarihi köprü yeniden hizmete girdi - Son Dakika
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Kastamonu'da yıkılan tarihi köprü yeniden hizmete girdi

Kastamonu\'da yıkılan tarihi köprü yeniden hizmete girdi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2021 yılındaki selde yıkılan tarihi ahşap Aktaş Köprüsü, Karayolları tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek kullanıma açıldı. Köprü, bölge halkı için önemli bir ulaşım noktası olup, yıllardır yaya köprüsü olarak kullanılmaktadır.

27.03.2024 12:13  Güncelleme: 12:18
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Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde 2021 yılındaki selde yıkılan tarihi ahşap Aktaş Köprüsü, yeniden hizmete girdi.

Osmanlı eseri olan ve kesin yapılış tarihi bilinmeyen köprü, Ankara Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu kararıyla 2012 yılında "kültür varlığı" olarak tescillendi.

Yaklaşık 18 metre uzunluğunda, 2 metre 30 santim genişliğindeki köprü, yüz yılı aşkın süre bölge halkına hizmet verdi.

Kastamonu- Şenpazar kara yolu üzerinde bulunan ve Azdavay ilçesine bağlı Alı köyü sınırlarında yer alan tarihi ahşap köprü, 2021 yılında Kastamonu'nun çok sayıda ilçesini etkileyen selde yıkıldı.

Asırlık köprünün benzeri, Karayolları Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından aslına uygun olarak yeniden inşa edilerek kullanıma açıldı.

Alı köyü muhtarı Selahattin Oturak, AA muhabirine, köprünün 1900'lü yılların başında yapıldığını düşündüklerini söyledi.

Eskiden atların yük taşırken kullanılmasından dolayı köprünün bölgede "At Köprüsü" olarak da bilindiğini belirten Oturak, "Bu köprü yıllardır yaya köprüsü olarak kullanılıyor. Daha sonra Özel İdare tarafından aşağıya araçlar için bir yol yapıldı ama bu köprü kullanılmaya devam etti." dedi.

Bölgede 2021 yılında çok büyük bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Oturak, "Valay Çayı üzerinde bulunan köprümüz, 2021 yılındaki büyük selde yıkıldı. Ondan sonra yeniden yapılması için çalışma başlatıldı. Karayolları tarafından yerine tamamen ahşap yeni bir köprü yapıldı." diye konuştu.

Köprünün kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Oturak, şunları kaydetti:

"Araç yolu yapılmadan önce ana yola bağlantımız olan tek köprü, buydu. Bu köprü yıllarca bizim dünya ile bağlantımız oldu. Araç olmadığı dönemlerde bu köprüyü yaya olarak kullandık. Bu köprüden geçerek ana yola çıkar, vilayete, ilçeye buradan giderdik. Şu anda da aracı olmayan vatandaşlar bu köprüden geçerek Şenpazar yoluna çıkıyor, ilçeye veya il merkezine oradan dolmuşa binerek gidiyor."

Kaynak: AA

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