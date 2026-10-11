Kastamonu'da Yılın Enleri töreninde 42 sporcu ve 12 takım ödüllendirildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Yılın Enleri töreninde 42 sporcu ve 12 takım ödüllendirildi

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Kastamonu'da Amatör Spor Haftası kapsamında Yılın Enleri Ödül Töreni düzenlendi ve 42 sporcu ile 12 takıma ödülleri takdim edildi. Yetkililer konuşmalarında amatör spora desteğin süreceğini, başarılı sporcuların gençler için ilham kaynağı olduğunu vurguladı.

Kastamonu'da düzenlenen "Yılın Enleri Ödül Töreni"nde başarılı sporcular ödüllerini aldı.

Amatör Spor Haftası kapsamında Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı konuşmada, programa katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Sporun temel taşının amatör spor olduğunu anlatan Dallı, "Devletimiz üstüne düşeni fazlasıyla yapıyor. Yapmaya da devam edecek. Kastamonu spor tesisleri açısından gayet iyi durumda. İçinde bulunduğumuz mekan Türkiye'nin sayılı spor tesislerinden biri. Konu amatör spor olunca iş adamlarımıza, kıymetli hemşerilerimize büyük iş düşüyor. Hep beraber bu sporcularımıza destek verelim." dedi.

Sporcuları tebrik eden Dallı, şunları söyledi:

"Bugün burada ödüllerini takdim edeceğimiz isimler, yalnızca sportif başarılarıyla değil, ortaya koydukları emek ve gösterdikleri kararlılıkla da takdiri hak etmektedir. Her birinin hikayesinde alın teri, fedakarlık, sabır ve inanç var. Bu hikayeler, spora gönül veren gençlerimiz için de önemli birer ilham kaynağıdır."

AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Kastamonu'da spor altyapısını geliştirmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

İlçelerde de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Ekmekci, "Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Ben hiçbir sporcunun ileride başarısız olduğunu görmedim. Sadece akademik başarıdan bahsetmiyorum. Hayat disiplini, birlikte çalışma, iş hayatındaki başarı, aile hayatındaki başarı. Gençlerimiz sporla yoğrulması hem sağlıkları hem de ileriki hayatları için çok kıymetli. Kastamonu'yu spor memleketi yapmak için var gücümüzle çalışacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu da elde edilen başarılardan dolayı gurur duyduklarını anlatarak, "2025 ve 2026 yılında sporcularımızın ve takımlarımızın elde ettiği dereceler Kastamonu'nun spor alanındaki gücünü ve potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur. Her birinin başarısı bizim için ayrı bir gurur kaynağıdır. Burada ödül alan her sporcumuz ve takımımız gelecekte daha büyük başarılara ulaşacak ve gençlerimize örnek teşkil etmektedirler." dedi.

Kastamonu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Adem Keloğlu ise gençlere spor sevgisi kazandırdıklarını söyledi.

Gençleri geleceğe hazırlamak için mücadele ettiklerini anlatan Keloğlu, "Mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz amatör spor kulüpleri olarak sadece sporcu yetiştirmiyoruz, aynı zamanda topluma faydalı, sağlıklı, özgüveni yüksek, ahlaklı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından spor dallarında dereceye giren 42 sporcu ile 12 takıma ödülleri verildi.

Programa, Kastamonu İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Baydar, Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nida Sinsi, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu ile kentteki spor kulüplerinin antrenör ve sporcuları katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kastamonu'da Yılın Enleri töreninde 42 sporcu ve 12 takım ödüllendirildi - Son Dakika
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